Происшествия
10 апреля 07:20
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Пять домов пострадали в ходе массовой атаки дронов на Волгоградскую область

Возгораний и пострадавших нет.

Автор фото: РИА Новости

Волгоградскую область атаковали множество беспилотников, в результате пострадали пять частных домов. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Андрей Бочаров.

ВСУ атаковали объекты энергетической и гражданской инфраструктуры области, в одном из районов дрон упал прямо на улицу. Дома пострадали в Суровикинском районе. Также в Красноармейском районе Волгограда произошло падение осколков на улицах Столетова и Фадеева.

В результате атаки возгораний и пострадавших нет, повреждения устраняются.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин Татарстана подготовил проект постановления о предоставлении трансфертов бюджету Казани для софинансирования ремонтно‑восстановительных работ в ЖК «Манхэттен». Здание было повреждено в результате атаки беспилотников 21 декабря 2024 года.

