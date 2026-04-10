Пять домов пострадали в ходе массовой атаки дронов на Волгоградскую область
Возгораний и пострадавших нет.
Волгоградскую область атаковали множество беспилотников, в результате пострадали пять частных домов. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Андрей Бочаров.
ВСУ атаковали объекты энергетической и гражданской инфраструктуры области, в одном из районов дрон упал прямо на улицу. Дома пострадали в Суровикинском районе. Также в Красноармейском районе Волгограда произошло падение осколков на улицах Столетова и Фадеева.
В результате атаки возгораний и пострадавших нет, повреждения устраняются.
Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин Татарстана подготовил проект постановления о предоставлении трансфертов бюджету Казани для софинансирования ремонтно‑восстановительных работ в ЖК «Манхэттен». Здание было повреждено в результате атаки беспилотников 21 декабря 2024 года.
