«Лада Гранта» выехала на «встречку» и врезалась в BMW.

Автор фото: прокуратура РТ

Два человека погибли в ДТП на 211-м километре трассы Чистополь — Нижнекамск. Предварительно, «Лада Гранта» выехала на полосу встречного движения и врезалась в BMW. Погибли 49-летний водитель «Лады» и пятилетний ребенок. В этом же авто пострадали два пассажира. В BMW также травмы получили двое, сообщили в прокуратуре Татарстана.

На место происшествия выезжал исполняющий обязанности нижнекамского городского прокурора Сергей Божков. Рассмотрение процессуальной проверки по данному факту городская прокуратура взяла на контроль.

Ранее сообщалось, что более 1000 ДТП произошло в Татарстане с начала года. Погибли в авариях 111 человек. Основная часть аварий связана с выездом на полосу встречного движения: 39 погибших, 128 раненых.

