Происшествия
10 апреля 09:02
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Работницу «Лэтуаль» в Челнах обвинили в том, что она обсчитала подростка

Также девушка якобы кинула в клиентку табличкой.

Автор фото: скриншот видео

В Набережных Челнов сотрудницу «Лэтуаль» клиентка обвинила в том, что она обсчитала на тысячу рублей ее 17-летнюю дочь. Об этом сама женщина сообщила в соцсетях, передает Mash.

Челнинца рассказала, что около месяца назад ее дочь пошла в магазин косметики в ТЦ «Омега», чтобы потратить подарочный сертификат на 1,5 тысячи рублей. Она купила гель для душа, салфетки и кисточку для глаз, которые стоили чуть больше тысячи рублей. Но с девушки взяли вдвое больше, и она пошла жаловаться матери.

Челнинка пришла в магазин, чтобы разобраться в ситуации, однако начался конфликт, сотрудница заявила, что не надо было отправлять девочку одну в магазин, после чего кинула в женщину табличкой.

Клиентка написала заявление в полицию, заявив об ушибе. Представитель компании в комментариях пообещал провести внутреннее расследование.

Ранее сообщалось, что работницу маркетплейса в Казани осудят за оплату покупок за счет работодателя. Девушку обвинили в мошенничестве.

