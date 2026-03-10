Ещё 37 получили ранения.

Автор фото: Telegram-канал Mash

В результате удара ВСУ дальнобойными ракетами по Брянску погибли шесть человек, 37 человек ранены, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Местные жители сообщили о 7 мощных взрывах, которые раздались на территории Советского района.

Александр Богомаз назвал ракетный удар по городу терактом, уточнив, что ВСУ атаковали мирных жителей. Все пострадавшие доставлены в Брянскую областную больницу.

Нанесенный ракетами ущерб устанавливается. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

