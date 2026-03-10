Происшествия
10 марта 21:56
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Ракетная атака ВСУ по Брянску: шесть человек погибли

Ещё 37 получили ранения.

Ракетная атака ВСУ по Брянску: шесть человек погибли

Автор фото: Telegram-канал Mash

В результате удара ВСУ дальнобойными ракетами по Брянску погибли шесть человек, 37 человек ранены, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.  

Местные жители сообщили о 7 мощных взрывах, которые раздались на территории Советского района.  

Александр Богомаз назвал ракетный удар по городу терактом, уточнив, что ВСУ атаковали мирных жителей. Все пострадавшие доставлены в Брянскую областную больницу.  

Нанесенный ракетами ущерб устанавливается. На месте происшествия работают сотрудники  экстренных служб.

Ранее мы писали, что число погибших после взрыва в кафе в Казахстане выросло до 11. Двое госпитализированных скончались в больнице.

