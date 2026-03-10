Ракетная атака ВСУ по Брянску: шесть человек погибли
Ещё 37 получили ранения.
В результате удара ВСУ дальнобойными ракетами по Брянску погибли шесть человек, 37 человек ранены, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Местные жители сообщили о 7 мощных взрывах, которые раздались на территории Советского района.
Александр Богомаз назвал ракетный удар по городу терактом, уточнив, что ВСУ атаковали мирных жителей. Все пострадавшие доставлены в Брянскую областную больницу.
Нанесенный ракетами ущерб устанавливается. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Ранее мы писали, что число погибших после взрыва в кафе в Казахстане выросло до 11. Двое госпитализированных скончались в больнице.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Россия пока держит розницу под контролем, но биржевые котировки уже растут — вслед за мировыми.
Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.
Аналитики оценили вклад супруги как няни, повара, клинера и персонального ассистента.
Заслуженный врач республики скончался на 60-м году жизни.
Ильшат Габдулхаев уволен досрочно по представлению прокуратуры за коррупционные нарушения.
В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.