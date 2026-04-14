Расследование дела после ЧП на пороховом заводе в Казани на контроле прокуратуры
На место происшествия выезжали представители надзорного ведомства.
Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту происшествия на пороховом заводе в Казани. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.
После случившегося на предприятии 14 апреля 2026 года пожара для координации действий специализированных служб на место происшествия выезжали представители прокуратуры.
Прокуратура проконтролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
Ранее мы писали, что к проходной порохового завода в Казани после ЧП пришли родственники работников. Наблюдается небольшое скопление людей.
