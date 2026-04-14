На место происшествия выезжали представители надзорного ведомства.

Автор фото: Дилия Мингазова / ИД «Вечерняя Казань»

Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту происшествия на пороховом заводе в Казани. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.

После случившегося на предприятии 14 апреля 2026 года пожара для координации действий специализированных служб на место происшествия выезжали представители прокуратуры.

Источник: ИД «Вечерняя Казань»

Прокуратура проконтролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Ранее мы писали, что к проходной порохового завода в Казани после ЧП пришли родственники работников. Наблюдается небольшое скопление людей.

