Задержка по зарплате была у 150 сотрудников в мае, а в июне это коснулось всех.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Разработчик первого российского серийного электромобиля «Атом» – АО «Кама» – не выплачивает зарплату сотрудникам. Об этом говорится в заявлении одного из работников, которое поступило в первичную профсоюзную организацию «Т1 клауд». В нем работник просит дать правовую оценку действиям «Камы» в связи с систематическими нарушениями сроков выплаты зарплаты. А также помочь подать заявления в Госинспекцию труда и прокуратуру для проведения проверки, пишут «Ведомости».

В мае зарплату задержали 150 сотрудникам, а в июне это затронуло всех работников, заявил председатель «Т1 клауд» Артем Семенов. Отметим, что среднесписочная численность персонала «Камы» в первом квартале 2026 года составляла 1259 человек

Ранее сообщалось, что за невыплату зарплаты водителю директор татарстанской фирмы пойдет под суд. Руководитель задолжал работнику более 93 тысяч рублей.

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