Происшествия
13 марта 10:59
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Рейс из вьетнамского Фукуок в Казань задержан более чем на 13 часов

При этом пассажиров не смогли развезти по отелям.

Рейс из вьетнамского Фукуок в Казань задержан более чем на 13 часов

Автор фото: скриншот видео

Во Вьетнаме рейс ZF2620 из Фукуок в Казань задержан больше чем на 13 часов, при этом пассажиров 6 часов продержали в самолете и не смогли развезти по отелям. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

В ночь с 12 на 13 марта летевших в Казани пассажиров посадили в самолет, однако он не смог вылететь, из-за чего людей продержали на борту 6 часов. Затем пассажиров отправили в зал ожидания, где они до сих пор находятся. При этом расселить их по отелям Фукуоки не смогли, потому что они все переполнены. Самого рейса нет на табло.

По словам туристов, туроператор Anex Tour говорил о вылете самолета 11 марта, но его позже перенесли на полтора дня. В авиакомпании Azur Air уточнили, что самолет не смог вылететь из-за сильного попутного ветра в Фукуок и регламентов рабочего времени экипажа.

Напомним, несколько недель назад рейс ZF-2620 из Фукуок в Казань вернулся в аэропорт вылета после того, как пассажиры услышали около восьми громких хлопков из левого двигателя и увидели яркие вспышки пламени. На 25-й минуте полета командир объявил, что по техническим причинам рейс не может продолжаться. Самолет около 50 минут кружил над островом, вырабатывая топливо, после чего приземлился.

Затем Azur Air временно снял Boeing, который экстренно вернулся при полете в Казань.

