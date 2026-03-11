Режим угрозы ракетной атаки ввели в Татарстане всего на 20 минут
В МЧС дали ряд советов.
Режим «Ракетная опасность» ввели в Татарстане, в Казани запустили сирены оповещения. Об этом сообщили в МЧС. Однако через двадцать минут МЧС предупредило об отмене угрозы.
В ведомстве напомнили, что в этом случае необходимо подготовить «тревожный набор»: воду, еду, лекарства, фонарик, документы.
Напомним, при объявлении ракетной опасности в городе действует такой же режим, как и при угрозе атаки БПЛА. Как и при режиме беспилотной опасности, необходимо спуститься на нижние этажи, в подвал или на подземную парковку. При этом запрещается пользоваться лифтом. Если вы находитесь на улице, следует зайти в ближайшее здание или переход, стараться избегать открытых пространств. В квартире нужно занять место между двумя несущими стенами вдали от окон — обычно это ванная комната.
При обнаружении обломков дрона категорически запрещается подходить к ним и прикасаться.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.
Заслуженный врач республики скончался на 60-м году жизни.
Родственники заключенных не перестают жаловаться на холод в камерах в 30-градусный мороз и перебои с электричеством.
Ильшат Габдулхаев уволен досрочно по представлению прокуратуры за коррупционные нарушения.
Зайти в мессенджер можно только через двухфакторную аутенфикацию.
В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.