В МЧС дали ряд советов.

Автор фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Режим «Ракетная опасность» ввели в Татарстане, в Казани запустили сирены оповещения. Об этом сообщили в МЧС. Однако через двадцать минут МЧС предупредило об отмене угрозы.

В ведомстве напомнили, что в этом случае необходимо подготовить «тревожный набор»: воду, еду, лекарства, фонарик, документы.

Напомним, при объявлении ракетной опасности в городе действует такой же режим, как и при угрозе атаки БПЛА. Как и при режиме беспилотной опасности, необходимо спуститься на нижние этажи, в подвал или на подземную парковку. При этом запрещается пользоваться лифтом. Если вы находитесь на улице, следует зайти в ближайшее здание или переход, стараться избегать открытых пространств. В квартире нужно занять место между двумя несущими стенами вдали от окон — обычно это ванная комната.

При обнаружении обломков дрона категорически запрещается подходить к ним и прикасаться.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.