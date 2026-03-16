Происшествия
16 марта 11:53
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Родители обвиняют в соцсетях физрука казанской гимназии в домогательствах

На педагога жалуются еще с 2021 года.

Автор фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

На преподавателя физической культуры татаро-английской гимназии № 16 от учеников и родителей в Сети поступают жалобы о непристойных шутках и домогательствах в отношении учениц. На соответствующий запрос «Вечерней Казани» в Минобре Татарстана опровергли факт таких обращений из-за этого учителя. В Управлении образования исполкома Казани также заявили, что по поводу нарушения субординации со стороны педагога «ни в администрацию гимназии, ни в правоохранительные органы не поступало ни одного официального заявления с конкретными фактами или доказательствами».

«Анонимные сообщения в интернете и скриншоты переписок, авторов которых невозможно идентифицировать, не могут считаться поводом для общественного осуждения. Голословные обвинения, растиражированные в Сети, не могут служить основанием для дисциплинарных взысканий или преследования по закону. Педагог, имеющий 30-летний стаж, многочисленные регалии и благодарности, на протяжении десятилетий добросовестно исполняет свои обязанности. Не было ни одного инцидента», — пояснили в управлении образования.

В ведомстве также отметили, что в администрация школы открыта к диалогу. В гимназии проводятся регулярные родительские собрания и индивидуальные встречи. К директору и завучу по поводу некорректного поведения педагога никто не обращался.

Как сообщает Mash Iptash, в полицию на этого преподавателя физкультуры поступило заявление. На допросе он вину отрицал.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.