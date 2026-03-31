Происшествия
31 марта 16:56
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Роспотребнадзор после пожара на Нижнекамскнефтехиме изучает состояние воздуха

Проводится отбор проб на содержание загрязняющих веществ.

Роспотребнадзор после пожара на Нижнекамскнефтехиме изучает состояние воздуха

Автор фото: соцсети

В Нижнекамске из-за пожара на заводе «Нижнекамскнефтехим» Роспотребнадзор ведет мониторинг состояния воздуха, идет отбор проб на содержание загрязняющих веществ на территории жилой застройки с учетом направления ветра и распространения задымления. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Жителям Нижнекамска в случае появления запаха гари, ухудшения самочувствия или других признаков воздействия продуктов горения рекомендуется ограничить пребывание на открытом воздухе и закрыть окна. При ухудшении состояния здоровья необходимо обратиться за медицинской помощью.

Роспотребнадзор сообщил, что ситуация находится на контроле.

Напомним, сообщалось, что на заводе «Нижнекамскнефтехим» в Нижнекамске начался сильный пожар из-за сбоя в работе оборудования. При этом в качестве причины пожара называется то, что на предприятии якобы взорвался осушитель.

В результате пожара на Нижнекамскнефтехиме погибли двое. Госпитализированы восемь человек.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.