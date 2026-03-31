Роспотребнадзор после пожара на Нижнекамскнефтехиме изучает состояние воздуха
Проводится отбор проб на содержание загрязняющих веществ.
В Нижнекамске из-за пожара на заводе «Нижнекамскнефтехим» Роспотребнадзор ведет мониторинг состояния воздуха, идет отбор проб на содержание загрязняющих веществ на территории жилой застройки с учетом направления ветра и распространения задымления. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Жителям Нижнекамска в случае появления запаха гари, ухудшения самочувствия или других признаков воздействия продуктов горения рекомендуется ограничить пребывание на открытом воздухе и закрыть окна. При ухудшении состояния здоровья необходимо обратиться за медицинской помощью.
Роспотребнадзор сообщил, что ситуация находится на контроле.
Напомним, сообщалось, что на заводе «Нижнекамскнефтехим» в Нижнекамске начался сильный пожар из-за сбоя в работе оборудования. При этом в качестве причины пожара называется то, что на предприятии якобы взорвался осушитель.
В результате пожара на Нижнекамскнефтехиме погибли двое. Госпитализированы восемь человек.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
