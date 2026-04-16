Россия и Азербайджан окончательно разобрались с крушением самолета AZAL
В произошедшей два года назад авиакатастрофе во время перелета из Баку в Грозный погибли 38 пассажиров, и с тех пор стороны пытались прийти к соглашению.
Все последствия трагедии, произошедшей в результате крушения самолета азербайджанской компании AZAL, будут надлежащим образом урегулированы, включая вопрос выплаты компенсаций. Такое заявление опубликовали МИД России и Азербайджана.
Причиной авиакатастрофы, в которой погибли 38 пассажиров, назвали «непреднамеренное действие системы ПВО в воздушном пространстве Российской Федерации».
«Предпринятые шаги подтверждают обоюдное стремление к дальнейшему выстраиванию взаимовыгодного сотрудничества в рамках союзнического взаимодействия», — говорится в заявлении.
Представители ведомства еще раз выразили глубокие соболезнования близким погибших и всем, кого затронула катастрофа.
Напомним, что крушение самолета Embraer 190 произошло 25 декабря 2024 года. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. Он разбился вблизи казахстанского города Актау.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
