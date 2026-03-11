Происшествия
11 марта 11:22
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Россияне застряли в аэропорту Таиланда из-за разрушения взлетной полосы

Во время жесткой посадки самолет из Индии взбороздил асфальт, что привело к закрытию воздушной гавани.

Россияне застряли в аэропорту Таиланда из-за разрушения взлетной полосы

Автор фото: Baza

Сотни соотечественников, в том числе казанцы, не могут вылететь их Пхукета из-за того, что вернувшийся из Индии авиалайнер взбороздил посадочную полосу во время приземления. Шасси оказались разрушены, но никто не пострадал. Из-за инцидента таиландский аэропорт не принимает и не отправляет самолеты, сообщает «База».

Ожидается, что гавань продолжит работу в 18 часов по местному времени. Рейсы, запланированные в течение дня, задерживаются на 5—7 часов. Среди них — минимум три самолета, которые должны были направиться в Казань, Москву и Екатеринбург.


Ранее сообщалось, что российские авиакомпании потеряют до одного миллиарда долларов выручки из-за вывозных рейсов с Ближнего Востока. Билеты не продают, маршруты удлиняются — отмена 216 рейсов и возвраты 10 тысяч билетов уже ударили по отрасли. С 2 по 5 марта в Россию выполнили 105 вывозных рейсов — 97 из ОАЭ и 8 из Омана.

