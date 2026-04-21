Неизвестный открыл огонь, а потом покончил с собой.

В археологическом комплексе Теотиуакан в Мексике неизвестный открыл стрельбу по туристам. Пострадали 13 человек, в том числе россиянин. Стрелок произвел более 20 выстрелов, пишет Associated Press.

По данным издания, мужчине 27 лет. После обстрела он покончил с собой. При нём обнаружили пистолет, нож и боеприпасы. У пострадавшего россиянина диагностировали касательное ранение ноги, угрозы жизни нет.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила, что ведётся расследование.

