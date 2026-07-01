Происшествия
1 июля 13:12
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«Вечерняя Казань»

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Российские туристы подхватили гонконгский грипп на Бали

Заболевшие переносят вирус тяжелее, чем ковид.

Российские туристы подхватили гонконгский грипп на Бали

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Несколько российских туристов и релокантов на Бали заразились гонконгским гриппом. И симптомы они переносят тяжелее, чем коронавирус, пишет Baza.

У многих туристов болеют и знакомые. Сначала болезнь похожа на простуду, но потом возникает сильная головная боль, повышается температура, появляются ломота в теле и кашель. Затем добавляются тошнота и рвота.

На седьмой день температура может спасть, но слабость и сильные головные боли могут сохраняться ещё несколько недель. Как говорят сами заболевшие, даже ковид дался им легче.

Ранее сообщалось, что у туристки, вернувшейся из Таиланда, обнаружили опасный мелиоидоз. Заболевание удалось выявить благодаря высокочувствительной тест‑системе для диагностики мелиоидоза. Она позволяет оперативно идентифицировать возбудителя. Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии.

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