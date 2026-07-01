Российские туристы подхватили гонконгский грипп на Бали
Заболевшие переносят вирус тяжелее, чем ковид.
Несколько российских туристов и релокантов на Бали заразились гонконгским гриппом. И симптомы они переносят тяжелее, чем коронавирус, пишет Baza.
У многих туристов болеют и знакомые. Сначала болезнь похожа на простуду, но потом возникает сильная головная боль, повышается температура, появляются ломота в теле и кашель. Затем добавляются тошнота и рвота.
На седьмой день температура может спасть, но слабость и сильные головные боли могут сохраняться ещё несколько недель. Как говорят сами заболевшие, даже ковид дался им легче.
Ранее сообщалось, что у туристки, вернувшейся из Таиланда, обнаружили опасный мелиоидоз. Заболевание удалось выявить благодаря высокочувствительной тест‑системе для диагностики мелиоидоза. Она позволяет оперативно идентифицировать возбудителя. Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии.
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