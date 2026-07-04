РПЦ одобрила решение суда, освободившего сделавшую кальян на куличе девушку
Москвичка написала покаянное письмо в адрес церкви.
Российская православная церковь (РПЦ) поддержала решение суда об освобождении Ксении Белоусовой, осужденной за приготовление кальяна на куличе, из-под стражи, заявил замглавы отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Он уточнил, что представители РПЦ выступали в суде в поддержку девушки и просили, чтобы Ксении Белоусовой назначили наказание с учетом ее раскаяния.
«Считаем, что российское правосудие проявило гуманизм, являющийся традиционной ценностью нашего общества, и приняло во внимание раскаяние Белоусовой, которая написала покаянное письмо в адрес нашей Церкви»,— цитирует издание «Подъем» Вахтанга Кипшидзе.
Ранее мы писали, что девушке, сделавшей кальян на куличе, избрали меру пресечения. Сама героиня скандального видео свою вину полностью признала.
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