Москвичка написала покаянное письмо в адрес церкви.

Автор фото: суды общей юрисдикции города Москвы

Российская православная церковь (РПЦ) поддержала решение суда об освобождении Ксении Белоусовой, осужденной за приготовление кальяна на куличе, из-под стражи, заявил замглавы отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Он уточнил, что представители РПЦ выступали в суде в поддержку девушки и просили, чтобы Ксении Белоусовой назначили наказание с учетом ее раскаяния.

«Считаем, что российское правосудие проявило гуманизм, являющийся традиционной ценностью нашего общества, и приняло во внимание раскаяние Белоусовой, которая написала покаянное письмо в адрес нашей Церкви»,— цитирует издание «Подъем» Вахтанга Кипшидзе.

Ранее мы писали, что девушке, сделавшей кальян на куличе, избрали меру пресечения. Сама героиня скандального видео свою вину полностью признала.

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