Руководителя отдела предприятия Челнов осудят за тяжелую травму подчиненного
Рабочий, выполняя поручение, упал и ударился головой о бетонный пол.
В Набережных Челнах осудят руководителя отдела одного из предприятий, специализирующегося на проведении погрузочно-разгрузочных работ, за тяжелую травму подчиненного. Об этом сообщили в Следственном комитете.
17 июня 2025 года руководитель поручил стропальщику заняться погрузкой труб с использованием козлового крана. В нарушение правил он не проконтролировал процесс и ушел на другой участок. Во время выполнения поручения рабочий упал и ударился головой о бетонный пол, получив травмы, причинившие тяжкий вред здоровью.
По данному факту было возбуждено дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов». Его расследование завершено, дело направлено в суд.
Ранее сообщалось, что в Казани после 50 дней комы умер рабочий, возможно, получивший травмы на стройке. Мужчина уехал на работу утром 9 января. В обед коллега привез его домой, он лег спать и больше не проснулся. Возбуждено дело, ситуация на контроле в центральном СКР.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
