Происшествия
17 марта 15:19
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Руководителя отдела предприятия Челнов осудят за тяжелую травму подчиненного

Рабочий, выполняя поручение, упал и ударился головой о бетонный пол.

Руководителя отдела предприятия Челнов осудят за тяжелую травму подчиненного

Автор фото: Следственный комитет

В Набережных Челнах осудят руководителя отдела одного из предприятий, специализирующегося на проведении погрузочно-разгрузочных работ, за тяжелую травму подчиненного. Об этом сообщили в Следственном комитете.

17 июня 2025 года руководитель поручил стропальщику заняться погрузкой труб с использованием козлового крана. В нарушение правил он не проконтролировал процесс и ушел на другой участок. Во время выполнения поручения рабочий упал и ударился головой о бетонный пол, получив травмы, причинившие тяжкий вред здоровью.

По данному факту было возбуждено дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов». Его расследование завершено, дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что в Казани после 50 дней комы умер рабочий, возможно, получивший травмы на стройке. Мужчина уехал на работу утром 9 января. В обед коллега привез его домой, он лег спать и больше не проснулся. Возбуждено дело, ситуация на контроле в центральном СКР.

Популярное
tatarstan.ru
Чем запомнился Фарид Мухаметшин на посту главы Госсовета Татарстана

«Вечерняя Казань» вспоминает самые знаковые инициативы и общественные обсуждения с участием бывшего спикера республиканского парламента.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Известная в Татарстане врач продала квартиру и вернула ее по «схеме Долиной»

Суд встал на сторону Юлии Урманчеевой.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Татарстане ожидается апрельская жара

Температура поднимется до +12 градусов.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россиянам предлагают дать право управлять отоплением в квартирах

Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россиян предупредили об опасностях оплаты «по номеру»

Способ выгоден продавцам, но лишает покупателей правовой защиты.

Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
