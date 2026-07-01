Двое из них – в Мамадышском районе.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За шесть месяцев нынешнего года в Татарстане зарегистрировано 204 дорожно-транспортных происшествия с детьми, поделилась печальной статистикой Госавтоинспекция Казани.

Согласно данным ведомства, 219 детей получили травмы, шесть — погибли. Причем трое из них - в июне.

На Мамадышский район пришлись две трагедии. В феврале здесь погиб двухмесячный ребенок. В июне – годовалый малыш. Оба находились в разбившихся машинах.

В мае в Нижнекамском районе погиб пятилетний ребенок-пассажир. В том же месяце в Бугульминском районе разбилась 14-летняя девочка-водитель.

В июне в Сармановском районе в ДТП погиб ехавший в автомобиле 8-летний ребенок-пассажир, а в Агрызском районе – 13-летний ребенок.

Ранее мы писали, что молодой питбайкер без прав влетел в движущееся авто в Казани. Как оказалось, мини-мотоцикл даже не был зарегистрирован по правилам.

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