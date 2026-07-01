Происшествия
1 июля 23:06
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

С начала года на дорогах Татарстана погибли шестеро детей

Двое из них – в Мамадышском районе.

С начала года на дорогах Татарстана погибли шестеро детей

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За шесть месяцев нынешнего года в Татарстане зарегистрировано 204 дорожно-транспортных происшествия с детьми, поделилась печальной статистикой  Госавтоинспекция Казани.

Согласно данным ведомства, 219 детей получили травмы, шесть — погибли. Причем трое из них - в июне.  

На Мамадышский район пришлись две трагедии. В феврале здесь погиб двухмесячный ребенок. В июне – годовалый малыш. Оба находились в разбившихся машинах.  

В мае в Нижнекамском районе погиб пятилетний ребенок-пассажир. В том же месяце в Бугульминском районе разбилась 14-летняя девочка-водитель.  

В июне в Сармановском районе в ДТП погиб ехавший в автомобиле 8-летний ребенок-пассажир, а в Агрызском районе – 13-летний ребенок.

Ранее мы писали, что молодой питбайкер без прав влетел в движущееся авто в Казани. Как оказалось, мини-мотоцикл даже не был зарегистрирован по правилам.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

 

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Китай хочет инвестировать в сельское хозяйство Татарстана

В частности, страну-партнера интересует сфера роботизации фермерства.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Депутаты призвали отменить повышение тарифов ЖКХ в октябре

В Госдуме рассмотрят введение запрета на повышение стоимости ЖКУ чаще, чем раз в год.

Baza
Стало известно, кто закатил секретную свадьбу с участием Урганта в Казани

Празднество за 25 миллионов рублей прошло в элитном комплексе «Ак Барс Гольф Резорт» — в одном из самых дорогих курортов столицы республики.

соцсети
Водоканал Казани опроверг причастность к мощному прорыву трубы на Чистопольской

По словам очевидцев, «фонтан» высотой в несколько этажей выбил окна в соседних домах.

Baza
Ургант провел секретную свадьбу на одном из самых дорогих курортов Казани

Шоумену заплатили 7,5 миллиона рублей.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее

Индекс Мосбиржи обновляет многолетние минимумы. Ситуация затронула и татарстанских эмитентов: их бумаги просели на 14-40% с начала года. Однако покупка некоторых акций оправдает себя на долгосрочном горизонте, считают эксперты.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.