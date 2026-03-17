17 марта 12:37
Автор материала:Павел Наумов

С начала года на дорогах Татарстана произошло 57 смертельных ДТП

Травмы получил 581 человек.

Автор фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В этом году в Татарстане в авариях погибли 57 человек. Об этом сообщил начальник Управления ГИБДД МВД по Татарстану Рустем Гарипов на профильной пресс-конференции.

- На 16 марта зарегистрировано 463 ДТП, в которых 57 человек погибли и 581 получил травмы. Несмотря на общее снижение числа аварий и пострадавших, количество смертельных случаев увеличилось, – отметил Гарипов.

Он добавил, что число погибших в ДТП на 19 человек больше, чем за тот же период прошлого года. Среди основных нарушений – превышение скорости, выезд на встречную полосу и наезд на пешеходов.

Ранее мы писали про смертельное ДТП, которое произошло на трассе в Татарстане. Легковушка и КАМАЗ столкнулись на 80-м километре трассы Набережные Челны - Заинск - Альметьевск. Погибли 39-летний водитель и 38-летний пассажир легкового авто.

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Известная в Татарстане врач продала квартиру и вернула ее по «схеме Долиной»

Суд встал на сторону Юлии Урманчеевой.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Татарстане ожидается апрельская жара

Температура поднимется до +12 градусов.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россиянам предлагают дать право управлять отоплением в квартирах

Мера позволит платить только за фактическое потребление тепла.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россиян предупредили об опасностях оплаты «по номеру»

Способ выгоден продавцам, но лишает покупателей правовой защиты.

Комитет Татарстана по охране ОКН
Прокуратура требует от владельцев привести в порядок здание на Ершова в Казани

Речь идет об исторически ценном объекте.

Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
