С начала года на дорогах Татарстана произошло 57 смертельных ДТП
Травмы получил 581 человек.
В этом году в Татарстане в авариях погибли 57 человек. Об этом сообщил начальник Управления ГИБДД МВД по Татарстану Рустем Гарипов на профильной пресс-конференции.
- На 16 марта зарегистрировано 463 ДТП, в которых 57 человек погибли и 581 получил травмы. Несмотря на общее снижение числа аварий и пострадавших, количество смертельных случаев увеличилось, – отметил Гарипов.
Он добавил, что число погибших в ДТП на 19 человек больше, чем за тот же период прошлого года. Среди основных нарушений – превышение скорости, выезд на встречную полосу и наезд на пешеходов.
Ранее мы писали про смертельное ДТП, которое произошло на трассе в Татарстане. Легковушка и КАМАЗ столкнулись на 80-м километре трассы Набережные Челны - Заинск - Альметьевск. Погибли 39-летний водитель и 38-летний пассажир легкового авто.
