Происшествия
3 августа 23:13
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«Вечерняя Казань»

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С начала года по вине пьяных водителей на дорогах Татарстана погибли 19 человек

Жителям республики напомнили о наказании за подобное нарушение.

С начала года по вине пьяных водителей на дорогах Татарстана погибли 19 человек

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За семь месяцев нынешнего года по вине водителей с признаками опьянения в республике произошло 67 дорожно-транспортных происшествий. 19 человек погибли, еще 93 получили травмы, привели статистику в Госавтоинспекции Татарстана.  

В ведомстве сообщили, что автоинспекторы ежедневно выявляют нетрезвых водителей, чтобы не допустить трагедий. С начала года выявлено более 5500 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.  

В Госавтоинспекции отметили, что за управление в состоянии опьянения предусмотрен штраф 45 000 рублей и лишение прав на 1,5-2 года. При повторном нарушении – уголовная ответственность.  

Татарстанцам еще раз напомнили: алкоголь и руль несовместимы. Если вы выпили, лучше вызвать такси или воспользоваться общественным транспортом.

«Не оставайтесь равнодушными к проблеме пьянства за рулём и своевременно сообщайте в полицию о нетрезвом водителе по телефонам 112, 02 или 8 (843) 533‑38‑88», – обратились автоинспекторы к татарстанцам.

Ранее мы писали, что сбившего в Казани пешеходов и скрывшегося с места ДТП водителя отправили в СИЗО. Один из пострадавших погиб.

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