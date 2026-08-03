С начала года по вине пьяных водителей на дорогах Татарстана погибли 19 человек
Жителям республики напомнили о наказании за подобное нарушение.
За семь месяцев нынешнего года по вине водителей с признаками опьянения в республике произошло 67 дорожно-транспортных происшествий. 19 человек погибли, еще 93 получили травмы, привели статистику в Госавтоинспекции Татарстана.
В ведомстве сообщили, что автоинспекторы ежедневно выявляют нетрезвых водителей, чтобы не допустить трагедий. С начала года выявлено более 5500 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.
В Госавтоинспекции отметили, что за управление в состоянии опьянения предусмотрен штраф 45 000 рублей и лишение прав на 1,5-2 года. При повторном нарушении – уголовная ответственность.
Татарстанцам еще раз напомнили: алкоголь и руль несовместимы. Если вы выпили, лучше вызвать такси или воспользоваться общественным транспортом.
«Не оставайтесь равнодушными к проблеме пьянства за рулём и своевременно сообщайте в полицию о нетрезвом водителе по телефонам 112, 02 или 8 (843) 533‑38‑88», – обратились автоинспекторы к татарстанцам.
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