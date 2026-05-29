29 мая 10:29
Екатерина Петрова

Журналист

С начала года в Татарстане на водоемах погибли 12 человек

За этот же период в республике удалось спасти девятерых.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане с начала года утонули 12 человек. Это на шесть меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Спасено девять человек, тогда как в прошлом году удалось вытащить из воды 16 человек, в том числе двух детей. Всего произошло 16 происшествий на воде (в 2025 году их было 26). Об этом сообщил замруководителя территориального органа ГУ МЧС России по Татарстану Денис Мокеев.

Татарстанцам напомнили, что купальный сезон начинается с 1 июня. Сейчас среднесуточная температура воздуха достаточно высокая, но вода все еще не прогрелась. Рекомендуемая температура для купания взрослых - от 18 градусов, для детей должна быть не ниже 25 градусов, отметил спикер.

Если не соблюдать эти правила, то могут возникнуть определенные риски. Например, переохлаждение, судороги, спазмы сосудов головного мозга, утопление из-за внезапной потери контроля над телом, а также обострение хронических заболеваний.

В частности, с 1 по 30 июня МЧС проведет месячник безопасности на водных объектах. Будет организована методическая помощь органам местного самоуправление в части создании пляжей со спасательными постами. На пляжах и в детских лагерях проведут акцию «Научись плавать» со специалистами, которые научат приемам оказания помощи терпящему бедствие и первой медицинской помощи.

Ранее специалисты назвали еще одну печальную статистику - в республике за три месяца было получено 63 сообщения о несчастных случаях на предприятиях, из которых 27 оказались смертельными. Самыми травмоопасными отраслями остаются обрабатывающее производство и строительство.

