Всего в республике за два месяца произошло 357 аварий.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

По итогам первых двух месяцев 2026 года на дорогах Татарстана погибло 52 человека, а общее количество аварий составило 357 случаев, о чем на заседании комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку заявил замначальника Управления ГАИ МВД по Татарстану Айрат Самигуллин.

— По итогам двух месяцев текущего года в республике зарегистрировано 357 ДТП, в которых уже 52 человека погибли и 456 получили ранения. Отмечу, что здесь рост числа погибших на 20 человек и снижение количества ДТП на 15, раненых — на 27. При этом ключевые показатели нацпроекта не превышены, — заявил спикер на сессии.

Самигуллин также отметил, что в целом за 2025 год на дорогах республики зафиксировали 303 339 ДТП, в которых погибли 345 человек, а более тысячи получили ранения.

Ранее сообщалось, что правоохранители Татарстана планируют ловить нетрезвых водителей с помощью чат-бота в национальном мессенджере МАХ. Ожидается, что в реализации проекта властям поможет региональное Минцифры.

