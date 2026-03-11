С начала года в Татарстане в ДТП погибло 52 человека
Всего в республике за два месяца произошло 357 аварий.
По итогам первых двух месяцев 2026 года на дорогах Татарстана погибло 52 человека, а общее количество аварий составило 357 случаев, о чем на заседании комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку заявил замначальника Управления ГАИ МВД по Татарстану Айрат Самигуллин.
— По итогам двух месяцев текущего года в республике зарегистрировано 357 ДТП, в которых уже 52 человека погибли и 456 получили ранения. Отмечу, что здесь рост числа погибших на 20 человек и снижение количества ДТП на 15, раненых — на 27. При этом ключевые показатели нацпроекта не превышены, — заявил спикер на сессии.
Самигуллин также отметил, что в целом за 2025 год на дорогах республики зафиксировали 303 339 ДТП, в которых погибли 345 человек, а более тысячи получили ранения.
Ранее сообщалось, что правоохранители Татарстана планируют ловить нетрезвых водителей с помощью чат-бота в национальном мессенджере МАХ. Ожидается, что в реализации проекта властям поможет региональное Минцифры.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.
Заслуженный врач республики скончался на 60-м году жизни.
Родственники заключенных не перестают жаловаться на холод в камерах в 30-градусный мороз и перебои с электричеством.
Ильшат Габдулхаев уволен досрочно по представлению прокуратуры за коррупционные нарушения.
Зайти в мессенджер можно только через двухфакторную аутенфикацию.
В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.