Происшествия
11 марта 14:40
Автор материала:Андрей Мартыгин

С начала года в Татарстане в ДТП погибло 52 человека

Всего в республике за два месяца произошло 357 аварий.

С начала года в Татарстане в ДТП погибло 52 человека

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

По итогам первых двух месяцев 2026 года на дорогах Татарстана погибло 52 человека, а общее количество аварий составило 357 случаев, о чем на заседании комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку заявил замначальника Управления ГАИ МВД по Татарстану Айрат Самигуллин.

— По итогам двух месяцев текущего года в республике зарегистрировано 357 ДТП, в которых уже 52 человека погибли и 456 получили ранения. Отмечу, что здесь рост числа погибших на 20 человек и снижение количества ДТП на 15, раненых — на 27. При этом ключевые показатели нацпроекта не превышены, — заявил спикер на сессии.

Самигуллин также отметил, что в целом за 2025 год на дорогах республики зафиксировали 303 339 ДТП, в которых погибли 345 человек, а более тысячи получили ранения.

Ранее сообщалось, что правоохранители Татарстана планируют ловить нетрезвых водителей с помощью чат-бота в национальном мессенджере МАХ. Ожидается, что в реализации проекта властям поможет региональное Минцифры.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
НАСА
Падения кометы на Солнце в начале апреля ждут ученые

Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.

пресс-служба РКБ Татарстана
Умер главный врач-комбустиолог Татарстана Радик Новиков

Заслуженный врач республики скончался на 60-м году жизни.

пресс-служба Главинвестстроя Татарстана
В УФСИН прокомментировали жалобы на отопление в новом СИЗО Казани

Родственники заключенных не перестают жаловаться на холод в камерах в 30-градусный мороз и перебои с электричеством.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Замглавы Актанышского района лишился должности из-за утраты доверия

Ильшат Габдулхаев уволен досрочно по представлению прокуратуры за коррупционные нарушения.

Владимир Астапкович / РИА Новости
Глава Минцифры Татарстана о МАХ: «Возникает много вопросов по безопасности»

Зайти в мессенджер можно только через двухфакторную аутенфикацию.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств

В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Программа долгосрочных сбережений не хайпанула у молодежи
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.