С начала купального сезона в Зеленодольском районе погибли пять человек
Среди них – один ребенок.
После гибели людей на воде сотрудники Главного управления МЧС России по Татарстану усилили рейды в Зеленодольском районе, сообщает пресс-служба ведомства.
В МЧС привели статистику. С начала купального сезона в районе погибли пять человек, в том числе ребенок. Две последние трагедии, связанные с использованием сапборда и гидроцикла, произошли возле поселка Октябрьский и полуострова Щурячий.
Сотрудники ГИМС, проводя профилактические беседы в несанкционированных местах купания, напоминают отдыхающим, что на дне могут находиться осколки и другие опасные предметы.
Как сообщил руководитель Зеленодольского инспекторского отделения Центра ГИМС Сергей Евсеев, два гидроцикла уже отправили на штрафстоянку, а их владельцев оштрафовали на 15 тысяч рублей каждого.
Ранее на озере около села Сухие Курнали Алексеевского района утонул 15-летний подросток. Парня вытащили из воды местные. Его передали врачам скорой помощи, но медики только констатировали смерть школьника.
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