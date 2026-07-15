Среди них – один ребенок.

Автор фото: Главное управление МЧС России по РТ

После гибели людей на воде сотрудники Главного управления МЧС России по Татарстану усилили рейды в Зеленодольском районе, сообщает пресс-служба ведомства.

В МЧС привели статистику. С начала купального сезона в районе погибли пять человек, в том числе ребенок. Две последние трагедии, связанные с использованием сапборда и гидроцикла, произошли возле поселка Октябрьский и полуострова Щурячий.

Сотрудники ГИМС, проводя профилактические беседы в несанкционированных местах купания, напоминают отдыхающим, что на дне могут находиться осколки и другие опасные предметы.

Как сообщил руководитель Зеленодольского инспекторского отделения Центра ГИМС Сергей Евсеев, два гидроцикла уже отправили на штрафстоянку, а их владельцев оштрафовали на 15 тысяч рублей каждого.

Ранее на озере около села Сухие Курнали Алексеевского района утонул 15-летний подросток. Парня вытащили из воды местные. Его передали врачам скорой помощи, но медики только констатировали смерть школьника.

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