Самолет рейса Москва - Казань чуть не вылетел с неисправным двигателем
Сбой произошел сразу у двух самолетов.
В аэропорту Шереметьево произошло сразу два сбоя двигателей у самолетов авиакомпании «Россия». Один из них готовился вылететь из Москвы в Казань. Но во время руления к площадке взлета экипаж уловил сильные вибрации от одного из двигателей. Пришлось развернуться и ехать на стоянку. На борту находились 79 пассажиров, никто не пострадал, пишет Shot.
Второй борт, от той же авиакомпании, прилетел из Нижнего Новгорода через 37 минут после первого происшествия. Сразу после посадки экипаж увидел предупреждение о высокой вибрации двигателя, из-за чего был также вынужден его выключить и отправиться на стоянку с одной установкой. Позже у самолета выявили разрушенные кронштейны крепления трубопроводов системы регулирования зазоров турбины высокого давления. Лайнеры отстранили от полетов, а Росавиация начала проверку.
Ранее сообщалось, что у самолёта Smartavia после взлёта из Сочи отказал двигатель. Экипаж подал сигнал бедствия, выработал топливо.
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