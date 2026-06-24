Происшествия
24 июня 14:08
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Самолет рейса Москва - Казань чуть не вылетел с неисправным двигателем

Сбой произошел сразу у двух самолетов.

Самолет рейса Москва - Казань чуть не вылетел с неисправным двигателем

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В аэропорту Шереметьево произошло сразу два сбоя двигателей у самолетов авиакомпании «Россия». Один из них готовился вылететь из Москвы в Казань. Но во время руления к площадке взлета экипаж уловил сильные вибрации от одного из двигателей. Пришлось развернуться и ехать на стоянку. На борту находились 79 пассажиров, никто не пострадал, пишет Shot.

Второй борт, от той же авиакомпании, прилетел из Нижнего Новгорода через 37 минут после первого происшествия. Сразу после посадки экипаж увидел предупреждение о высокой вибрации двигателя, из-за чего был также вынужден его выключить и отправиться на стоянку с одной установкой. Позже у самолета выявили разрушенные кронштейны крепления трубопроводов системы регулирования зазоров турбины высокого давления. Лайнеры отстранили от полетов, а Росавиация начала проверку.

Ранее сообщалось, что у самолёта Smartavia после взлёта из Сочи отказал двигатель. Экипаж подал сигнал бедствия, выработал топливо.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Богатые богатеют быстрее: Росстат по-новому измерил пропасть между доходами

Ключевая ставка сыграла на руку тем, у кого есть сбережения, а зарплаты подняло не от хорошей жизни.

пресс-служба мэрии Казани
Казанская выпускница получила высшие баллы на ЕГЭ по трем предметам

Лейсан Шакирова планирует поступать в КФУ.

пресс-служба раиса Татарстана
Минниханов посетил скачки в честь Сабантуя на Казанском ипподроме

Призовой фонд составил почти 9 миллионов рублей.

dumrt.ru
Арабский язык начнут изучать в российских школах с 1 сентября

Программа уже утверждена, олимпиады по арабскому идут третий год.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Казанцам объяснили, как добраться до площадок на Сабантуй

Для гостей праздника организуют дополнительный транспорт.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной

Зависимость рынка недвижимости от господдержки становится менее заметной. Семейная ипотека по-прежнему остается драйвером продаж, однако доля рыночных жилищных кредитов растет. Причиной стали изменения в условиях льготных программ.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.