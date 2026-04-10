Сбежавших в Чувашии осужденных поймали: им прибавили 10 лет за побег
Правоохранители проверили 13 километров территории вокруг станции.
Бывших заключенных, которые направлялись в зону СВО, поймали при побеге недалеко от посёлка Ибреси. За побег им грозит еще до десяти лет тюрьмы, пишет Mash.
Пятерых беглецов нашли сотрудники уголовдалеко от станции, на которой они сбежали.В общей сложности правоохранители проверили 13 километров территории вокруг станции.
Напомним, что мужчины сбежали из спецвагонов поезда Томск-Адлер. Ранее их осудили за кражи, противоправные действия сексуального характера и за наркотики. Затем они подписали контракт с Минобороны, и направлялись на СВО.
