Происшествия
22 апреля 14:31
Автор материала:Дилия Мингазова

Семь подростков в Татарстане задержали за поджог вышек по наводке кураторов

Всего за год в республике подожгли 28 объектов инфраструктуры.

Автор фото: Александр Щербак/ ТАСС

Все больше подростков из Татарстана становятся участниками поджогов и повреждений релейных шкафов на железной дороге, вышек сотовой связи и иных объектов, рассказал на пресс-конференции замначальника Центра по противодействию экстремизму МВД по республике Роман Мухаметзянов. В 2026 году за такие преступления задержали уже семерых.

Всего в 2025-2026 годах поджигателями стали 28 жителей Татарстана - более половины от этих преступлений совершили подростки. Например, в августе 2025-го трое несовершеннолетних подожгли базовую станцию сотовой связи в Лениногорском районе и релейный шкаф на железной дороге. На них возбуждены уголовные дела по статьям 205 - «Терроризм», и 281 - «Диверсия».

- Только в декабре месяце прошлого года семь несовершеннолетних совершили шесть посягательств на объекты транспорта и связи. Возбуждено пять уголовных дел по статье 205 УК РФ, и дополнительно - по статье 167 «Умышленное повреждение чужого имущества», - дополнил замначальника Центра по противодействию экстремизму МВД по Татарстану.

В феврале этого года группа из четырёх человек подожгла вышку сотовой связи в Казани - двое оказались несовершеннолетними.

Ранее мы писали, что татарстанские подростки все чаще интересуются идеями неонацизма. В связи с этим родителей несовершеннолетних призывают быть максимально включенными в жизнь своих детей.

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Пенсионеров в России могут обязать поменять паспорта

В Госдуме предложили менять паспорт в 60 лет.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Россиян предупредили о начале контроля за банковскими переводами

Налоговая начнёт автоматически проверять регулярные переводы на карты

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Самовольно занявшего земельный участок татарстанца оштрафовали

Мужчине придется выплатить 100 тысяч рублей.

МУП «Метроэлектротранс»
Водитель казанского трамвая помог потерявшемуся ребенку

Мальчика передали городским службам.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В российских храмах заметили рост числа прихожанок из-за симпатичных священников

Девушки снимают батюшек на видео и выкладывают в соцсети.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
