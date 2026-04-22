Всего за год в республике подожгли 28 объектов инфраструктуры.

Автор фото: Александр Щербак/ ТАСС

Все больше подростков из Татарстана становятся участниками поджогов и повреждений релейных шкафов на железной дороге, вышек сотовой связи и иных объектов, рассказал на пресс-конференции замначальника Центра по противодействию экстремизму МВД по республике Роман Мухаметзянов. В 2026 году за такие преступления задержали уже семерых.

Всего в 2025-2026 годах поджигателями стали 28 жителей Татарстана - более половины от этих преступлений совершили подростки. Например, в августе 2025-го трое несовершеннолетних подожгли базовую станцию сотовой связи в Лениногорском районе и релейный шкаф на железной дороге. На них возбуждены уголовные дела по статьям 205 - «Терроризм», и 281 - «Диверсия».

- Только в декабре месяце прошлого года семь несовершеннолетних совершили шесть посягательств на объекты транспорта и связи. Возбуждено пять уголовных дел по статье 205 УК РФ, и дополнительно - по статье 167 «Умышленное повреждение чужого имущества», - дополнил замначальника Центра по противодействию экстремизму МВД по Татарстану.

В феврале этого года группа из четырёх человек подожгла вышку сотовой связи в Казани - двое оказались несовершеннолетними.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.