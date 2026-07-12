Шесть пожаров и другие вызовы: суточная сводка спасателей Татарстана
За сутки зафиксировано 13 ложных вызовов, которые также потребовали реагирования подразделений.
По информации МЧС, за минувшие сутки — 11 июля — подразделения Государственной противопожарной службы Республики Татарстан шесть раз выезжали на тушение пожаров. В числе происшествий — два возгорания в жилом секторе, а также случаи горения тополиного пуха, сухой травы и мусора.
Помимо борьбы с огнем, пожарно‑спасательные расчеты активно работали по другим направлениям. За сутки зафиксировано 13 ложных вызовов, которые также потребовали реагирования подразделений. Шесть выездов были связаны с межведомственным взаимодействием — спасатели оказывали содействие другим оперативным службам. Кроме того, пять раз бригады привлекались для ликвидации последствий дорожно‑транспортных происшествий.
Еще один вызов поступил в связи с происшествием на воде — спасательные службы региона оперативно отреагировали на ситуацию.
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