Происшествия
12 июля 20:12
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«Вечерняя Казань»

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Шесть пожаров и другие вызовы: суточная сводка спасателей Татарстана

За сутки зафиксировано 13 ложных вызовов, которые также потребовали реагирования подразделений.

Шесть пожаров и другие вызовы: суточная сводка спасателей Татарстана

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

По информации МЧС, за минувшие сутки — 11 июля — подразделения Государственной противопожарной службы Республики Татарстан шесть раз выезжали на тушение пожаров. В числе происшествий — два возгорания в жилом секторе, а также случаи горения тополиного пуха, сухой травы и мусора.

Помимо борьбы с огнем, пожарно‑спасательные расчеты активно работали по другим направлениям. За сутки зафиксировано 13 ложных вызовов, которые также потребовали реагирования подразделений. Шесть выездов были связаны с межведомственным взаимодействием — спасатели оказывали содействие другим оперативным службам. Кроме того, пять раз бригады привлекались для ликвидации последствий дорожно‑транспортных происшествий.

Еще один вызов поступил в связи с происшествием на воде — спасательные службы региона оперативно отреагировали на ситуацию.

Ранее мы писали, что МЧС объявляло об угрозе атаки БПЛА над Казанью и Зеленодольском.

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