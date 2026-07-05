Происшествия
5 июля 09:18
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«Вечерняя Казань»

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Силы ПВО отразили атаку на Ростовскую область, сбив ракету и беспилотники

Ракета и БПЛА сбиты над областным центром и рядом районов, незначительные повреждения получило здание общепита.

Силы ПВО отразили атаку на Ростовскую область, сбив ракету и беспилотники

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В ночь на воскресенье российские средства противовоздушной обороны отразили массированную воздушную атаку со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Ростовской области. Об этом в своем официальном канале сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

По данным губернатора, воздушные цели были перехвачены и ликвидированы непосредственно над областным центром, а также в четырех муниципальных районах: Родионово-Несветайском, Заветинском, Октябрьском (сельском) и Мясниковском.

В результате инцидента серьезных последствий и пострадавших нет. На земле зафиксированы незначительные материальные повреждения. Так, в Советском районе Ростова-на-Дону падение обломков сбитого БПЛА привело к повреждению остекления в здании одного из предприятий общественного питания. На местах падения обломков продолжают работать экстренные и оперативные службы для ликвидации последствий и оценки ущерба.

Ранее мы писали, что в небе над Удмуртией была сбита ракета, выпущенная ВСУ. Украинские вооружённые силы пытались поразить одно из предприятий в этом регионе.

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