Сирота-инвалид из Казани получил жилье только после вмешательства прокуратуры
Юноша имел полное право на жилплощадь, однако своего уголка так и не дождался.
В столице республики 21-летний сирота, имеющий инвалидность, долго время дожидался выделения положенного законом жилья, однако получить его удалось только после жалобы в прокуратуру. Об инциденте сообщает пресс-служба ведовства.
Молодой человек был внесен в список лиц, которых нужно обеспечить жильем, и имел на это все законные права. Прокуратура Советского района Казани встала на его сторону и подала иск в суд, который и обязал выдать юноше благоустроенную жилплощадь.
Ранее сообщалось, что прокуратура помогла сотруднику пилорамы официально устроиться на работу после семи лет труда без договора. Его руководителя обязали оформить документы и занести в трудовую книжку необходимые записи.
