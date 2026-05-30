Происшествия
30 мая 19:19
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Сирота-инвалид из Казани получил жилье только после вмешательства прокуратуры

Юноша имел полное право на жилплощадь, однако своего уголка так и не дождался.

Сирота-инвалид из Казани получил жилье только после вмешательства прокуратуры

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В столице республики 21-летний сирота, имеющий инвалидность, долго время дожидался выделения положенного законом жилья, однако получить его удалось только после жалобы в прокуратуру. Об инциденте сообщает пресс-служба ведовства.

Молодой человек был внесен в список лиц, которых нужно обеспечить жильем, и имел на это все законные права. Прокуратура Советского района Казани встала на его сторону и подала иск в суд, который и обязал выдать юноше благоустроенную жилплощадь.

Ранее сообщалось, что прокуратура помогла сотруднику пилорамы официально устроиться на работу после семи лет труда без договора. Его руководителя обязали оформить документы и занести в трудовую книжку необходимые записи.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Какие федеральные трассы отремонтируют в Татарстане до конца года

Особое внимание уделят расширению дорог, реконструкции мостов и искусственных сооружений.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани удалось спасти бывшего спецназовца ГРУ, курящего с 6 лет

Мужчине провели операцию из-за рака легкого.

прокуратура Татарстана
В Татарстане насмерть на питбайке разбилась 14-летняя девочка

Подросток не справилась с управлением и въехала в фонарный столб.

соцсети
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП на Горьковском шоссе Казани

Дети находятся в удовлетворительном состоянии.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Казанцы жалуются на стоимость «черешни бизнес-класса»

Стоимость килограмма ягоды в столице Татарстана может превышать две тысячи рублей.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику

В I квартале 2026 года крупные предприятия Татарстана снизили налоговые отчисления, в то время как сектор МСП оказался более устойчивым, продемонстрировав рост. Однако произошло это благодаря налоговой реформе, а не увеличению прибыли.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.