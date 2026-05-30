Юноша имел полное право на жилплощадь, однако своего уголка так и не дождался.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В столице республики 21-летний сирота, имеющий инвалидность, долго время дожидался выделения положенного законом жилья, однако получить его удалось только после жалобы в прокуратуру. Об инциденте сообщает пресс-служба ведовства.

Молодой человек был внесен в список лиц, которых нужно обеспечить жильем, и имел на это все законные права. Прокуратура Советского района Казани встала на его сторону и подала иск в суд, который и обязал выдать юноше благоустроенную жилплощадь.

Ранее сообщалось, что прокуратура помогла сотруднику пилорамы официально устроиться на работу после семи лет труда без договора. Его руководителя обязали оформить документы и занести в трудовую книжку необходимые записи.

