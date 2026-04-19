Женщину с четырьмя детьми, двое из которых с инвалидностью, обязали выплачивать 20 лет за сгоревшую заброшку.

Автор фото: Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»

Следственный комитет России поручили региональному управлению ведомства провести проверку сообщения о возможном противоправном факте в отношении многодетной семьи из поселка Тюлячи. Как мы писали ранее, несколько многодетных семей, в том числе семейство Алексеевых, местная администрация через суд обязала оплатить пострадавшее от огня бывшее здание Детского центра творчества.

Мать четырех детей, в том числе двух с инвалидностью, обратилась с жалобой в приемную главы СКР Александра Бастрыкина. Женщина просила проверить возможный факт халатности, допущенный неустановленным лицом из числа сотрудников администрации Тюлячинского района, действиями которого причинен материальный ущерб бывшему зданию Детского центра творчества.

Напомним, в 2024 году несколько пятиклассников свободно прошли на территорию нефункционирующего здания и случайно подожгли его. Как рассказывали родители детей журналисту «Вечерней Казани», в администрации готовились сносить здание, поскольку новый центр уже ввели в эксплуатацию, а старое не смогли продать. Однако власти района передумали и повесили ущерб на многодетные семьи, согласовав в суде график выплат продолжительностью 20 лет.

Семьи не согласны с таким решением и планируют отказаться от мирового соглашения, подписанного в суде. Они считают, что инцидент случился из-за халатности, допущенной администрацией. Согласно постановлению управления надзорной деятельности МЧС, в здание действительно имелся свободный доступ: отсутствовала часть забора, были открыты двери и окна.

Кроме того, в мае 2025 года прокуратура Татарстана выносила представление администрации Тюлячинского района. В нем властей предупреждали, что в здание имеется свободный доступ и в связи с этим не обеспечивается безопасность и существует реальная опасность жизни и здоровью граждан.

