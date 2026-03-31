Проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

В Татарстане возбудили уголовное дело после взрыва на заводе «Нижнекамскнефтехим» по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

По данным следствия, взрыв произошел в результате нарушения правил безопасности в технологическом процессе в цеху. Есть пострадавшие, их точное число выясняется.

Сейчас следователи и следователи-криминалисты регионального СК России во взаимодействии с оперативными подразделениями проводят следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Также проводится осмотр места происшествия, ведется работа с потерпевшими и свидетелями из числа сотрудников предприятия, назначен комплекс судебных экспертиз.

Ранее сообщалось, что пожару на Нижнекамскнефтехиме присвоили максимальный уровень сложности. Площадь возгорания превысила две тысячи «квадратов». Пострадали ближайшие к заводу дома. Там взрывной волной выбило стекла, на оконных рамах появились трещины.

