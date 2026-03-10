Скончался обладатель титула «Мистер Вселенная» из Татарстана
Челнинцу был 61 год.
Умер известный бодибилдер, финалист чемпионатов Европы и мира, а также обладатель титула «Мистер Вселенная» Николай Ференец из Набережных Челнов. Причиной стала сердечная недостаточность, говорится в его соцсетях. Ему был 61 год.
Сам Ференец в последний год жаловался на здоровье и объявлял сбор средств. Все началось, по его словам, резко год назад, примерно после дня рождения. В один момент отказали почки, он потерял вес за считаные недели. Ему был поставлен диагноз «мышиная лихорадка», однако он не подтвердился.
«У меня отказали почки, я хожу на диализ […] Второе – работоспособность моего сердца снизилась на 80%. Я обращался в Московскую кардиологию, но мне отказали. Учитывая, что почки не работают, донорское сердце не приживется. Третье – у меня была двусторонняя пневмония, на фоне этой болезни у меня накапливается жидкость в правом легком, приходится ее периодически откачивать […] Еще есть нарушение желудочно-кишечного тракта. Я худею, врачи до сих пор не могут обнаружить, какая у меня зараза, которая так нарушает работу организма», — писал челнинец.
Ференец участвовал в различных чемпионатах, а также работал персональным тренером.
Ранее говорилось, что умер легендарный директор казанского лицея № 131 Иван Савельев. Заслуженному учителю было 84 года.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Россия пока держит розницу под контролем, но биржевые котировки уже растут — вслед за мировыми.
Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.
Аналитики оценили вклад супруги как няни, повара, клинера и персонального ассистента.
Заслуженный врач республики скончался на 60-м году жизни.
Ильшат Габдулхаев уволен досрочно по представлению прокуратуры за коррупционные нарушения.
В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.