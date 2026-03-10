Челнинцу был 61 год.

Автор фото: соцсети

Умер известный бодибилдер, финалист чемпионатов Европы и мира, а также обладатель титула «Мистер Вселенная» Николай Ференец из Набережных Челнов. Причиной стала сердечная недостаточность, говорится в его соцсетях. Ему был 61 год.

Сам Ференец в последний год жаловался на здоровье и объявлял сбор средств. Все началось, по его словам, резко год назад, примерно после дня рождения. В один момент отказали почки, он потерял вес за считаные недели. Ему был поставлен диагноз «мышиная лихорадка», однако он не подтвердился.

«У меня отказали почки, я хожу на диализ […] Второе – работоспособность моего сердца снизилась на 80%. Я обращался в Московскую кардиологию, но мне отказали. Учитывая, что почки не работают, донорское сердце не приживется. Третье – у меня была двусторонняя пневмония, на фоне этой болезни у меня накапливается жидкость в правом легком, приходится ее периодически откачивать […] Еще есть нарушение желудочно-кишечного тракта. Я худею, врачи до сих пор не могут обнаружить, какая у меня зараза, которая так нарушает работу организма», — писал челнинец.

Ференец участвовал в различных чемпионатах, а также работал персональным тренером.

Ранее говорилось, что умер легендарный директор казанского лицея № 131 Иван Савельев. Заслуженному учителю было 84 года.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.