Происшествия
21 апреля 19:57
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Смертельное ДТП произошло на подъезде к Казани

Погибли два человека.

Автор фото: прокуратура РТ

На 115-м километре трассы Казань - Оренбург в Чистопольском районе произошло смертельное ДТП. Предварительно, водитель «Киа Сол», двигаясь по направлению к Казани, выехал на встречку и врезался в «Ладу Ларгус». Об этом сообщили в прокуратуре Татарстана.

Водитель-нарушитель погиб на месте, а пассажир «Лады Ларгус» скончалась в карете скорой помощи. На место выезжал Чистопольский городской прокурор Тимур Дияров. Организована процессуальная проверка, ход которой взят на контроль в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что в ДТП в Кайбицком районе Татарстана 4 человек насмерть раздавило грузовиком. Водитель легковушки разогнался, не справился с управлением и влетел в «Валдай».

