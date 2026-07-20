Происшествия
20 июля 13:01
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«Вечерняя Казань»

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Сотрудник МВД Татарстана спас тонущую 73-летнюю женщину на озере

Полицейский бросился в воду, услышав крики сапбордистов, и удерживал пенсионерку до прибытия спасателей.

Сотрудник МВД Татарстана спас тонущую 73-летнюю женщину на озере

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На пляже озера Комсомольское отдых сотрудника оперативно-розыскной части МВД по Татарстану Арсения Арсеньева превратился в спасательную операцию. Он услышал крики сапбордистов, которые звали на помощь тонущей женщине. Пока остальные бежали к спасателям, полицейский просто бросился в воду.

Пенсионерка находилась метрах в двадцати от берега. Арсеньев быстро доплыл до неё и помогал держаться на плаву, пока не подоспели спасатели. Потом, придерживая женщину и держась за борт лодки, он помог ей выбраться на берег. Врачи никому не понадобились — всё обошлось.

Позже 73-летняя жительница Казани рассказала, что решила переплыть озеро, но не рассчитала силы. Спасатели уверены: именно мгновенная реакция полицейского стала решающей.

Сам Арсеньев, выпускник КЮИ МВД с шестью годами стажа, говорит, что инстинкт сработал быстрее сознания.

Ранее мы писали, что в РКБ Татарстана спасли байкера с множественными переломами после страшного ДТП. У мотоциклиста были переломы таза, бедра, руки, колена и шейного позвонка.

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