Сотрудник МВД Татарстана спас тонущую 73-летнюю женщину на озере
Полицейский бросился в воду, услышав крики сапбордистов, и удерживал пенсионерку до прибытия спасателей.
На пляже озера Комсомольское отдых сотрудника оперативно-розыскной части МВД по Татарстану Арсения Арсеньева превратился в спасательную операцию. Он услышал крики сапбордистов, которые звали на помощь тонущей женщине. Пока остальные бежали к спасателям, полицейский просто бросился в воду.
Пенсионерка находилась метрах в двадцати от берега. Арсеньев быстро доплыл до неё и помогал держаться на плаву, пока не подоспели спасатели. Потом, придерживая женщину и держась за борт лодки, он помог ей выбраться на берег. Врачи никому не понадобились — всё обошлось.
Позже 73-летняя жительница Казани рассказала, что решила переплыть озеро, но не рассчитала силы. Спасатели уверены: именно мгновенная реакция полицейского стала решающей.
Сам Арсеньев, выпускник КЮИ МВД с шестью годами стажа, говорит, что инстинкт сработал быстрее сознания.
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