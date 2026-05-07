Спасатели помогли девочке, застрявшей ногой на горке в Казани
Инцидент произошел в парке.
Семилетняя девочка застряла ногой на детской горке в парке по улице Мира. Она не смогла самостоятельно освободиться, тогда на место прибыли спасатели. Они с помощью гидравлического инструмента аккуратно освободили ребенка из конструкции горки.
После спасения девочку передали медикам для тщательного осмотра. Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей инцидент обошёлся без серьёзных последствий, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.
Ранее сообщалось, что спасатели сняли мальчика с четырехметровой горки в Альметьевске. Ребенок забрался сам, но спуститься уже не смог. Ноги ребёнка не доставали до ступенек, он испугался и побоялся спускаться.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Власти планируют выкупить территории за сумму, которую определит управление жилищной политики исполкома города.
Новшества касаются, в частности, участников СВО, инвалидов и ветеранов.
Плюс ко всему мужчину укусил клещ.
Главный ориентир - доступность.
С потерей доходности депозитов и акций капитал перетекает в сторону облигаций. Что нужно знать начинающему инвестору и как не попасться в ловушку мошенников рассказал младший аналитик отдела анализа финансовых рынков брокера «КИТ Финанс».