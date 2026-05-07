Происшествия
7 мая 10:33
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Спасатели помогли девочке, застрявшей ногой на горке в Казани

Инцидент произошел в парке.

Спасатели помогли девочке, застрявшей ногой на горке в Казани

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Семилетняя девочка застряла ногой на детской горке в парке по улице Мира. Она не смогла самостоятельно освободиться, тогда на место прибыли спасатели. Они с помощью гидравлического инструмента аккуратно освободили ребенка из конструкции горки.

После спасения девочку передали медикам для тщательного осмотра. Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей инцидент обошёлся без серьёзных последствий, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Ранее сообщалось, что спасатели сняли мальчика с четырехметровой горки в Альметьевске. Ребенок забрался сам, но спуститься уже не смог. Ноги ребёнка не доставали до ступенек, он испугался и побоялся спускаться.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Госкомитет РТ по биоресурсам
Во время рейда в Татарстане задержали браконьера с краснокнижной рыбой

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

kzn.ru
Какие дома снесут из-за строительства дублера Горковского шоссе в Казани

Власти планируют выкупить территории за сумму, которую определит управление жилищной политики исполкома города.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Прокуратура Татарстана напомнила о вступающих в силу в мае новых законах

Новшества касаются, в частности, участников СВО, инвалидов и ветеранов.

Минздрав Татарстана
Татарстанец едва не умер от укуса змеи

Плюс ко всему мужчину укусил клещ.

Марат Мугинов / мэрия Казани
Почему выросли цены на речные перевозки в Татарстане

Главный ориентир - доступность.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»

С потерей доходности депозитов и акций капитал перетекает в сторону облигаций. Что нужно знать начинающему инвестору и как не попасться в ловушку мошенников рассказал младший аналитик отдела анализа финансовых рынков брокера «КИТ Финанс».

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.