Инцидент произошел в парке.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Семилетняя девочка застряла ногой на детской горке в парке по улице Мира. Она не смогла самостоятельно освободиться, тогда на место прибыли спасатели. Они с помощью гидравлического инструмента аккуратно освободили ребенка из конструкции горки.

После спасения девочку передали медикам для тщательного осмотра. Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей инцидент обошёлся без серьёзных последствий, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Ранее сообщалось, что спасатели сняли мальчика с четырехметровой горки в Альметьевске. Ребенок забрался сам, но спуститься уже не смог. Ноги ребёнка не доставали до ступенек, он испугался и побоялся спускаться.

