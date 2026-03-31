Спецборт МЧС России приземлился в Нижнекамске
Самолет доставит в Москву пострадавших при пожаре в «Нижнекамскнефтехиме».
Согласно данным сервиса Flightradar24, самолет Ил-76 МЧС России приземлился в аэропорту Нижнекамска. Спецбортом планируется доставить пострадавших при пожаре, их будут сопровождать врачи и психологи, однако точное количество пациентов ГУ МЧС РФ по РТ не сообщает.
По последним данным от источника «Вечерней Казани», в результате техногенной катастрофы погибли два человека, 21 человек госпитализирован. Многие получили порезы стеклом и ушибы, им оказана медпомощь на месте.
Ранее сообщалось, что названа официальная причина взрыва на Нижнекамскнефтехиме. Основные производственные узлы предприятия не затронуты и продолжают работу.
