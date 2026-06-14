Происшествия
14 июня 10:57
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«Вечерняя Казань»

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Спецслужбы задержали пособника террористов из «Крокуса»

Задержанным оказался 54-летний Хасан Альтемиров, помогавший стрелкам достать поддельные паспорта.

Спецслужбы задержали пособника террористов из «Крокуса»

Автор фото: Оперативная съемка / «Коммерсант»

Спецслужбы задержали предполагаемого пособника террористов, устроивших стрельбу в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года. Им оказался 54-летний Хасан Альтемиров, сообщает «Коммерсантъ».

По данным следствия, Альтемиров в 2025 году — уже после совершения теракта — снабжал его беглых участников поддельными паспортами. Одним из беглецов оказался Батыр Кулаев, вооружавший нападавших на «Крокус Сити Холл».

Силовики уверены, что Альтемиров является участником боевого крыла религиозного течения последователей Батал-Хаджи Белхороева — в России организация запрещена и признана террористической. Альтемирову грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, что нападение на «Крокус Сити Холл» произошло 22 марта 2024 года в подмосковном Красногорске. Четверо террористов расстреляли свыше 140 посетителей концерта, а после подожгли зал. Общий ущерб по делу о нападении оценивается в 5,7 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что в Казани продлили срок содержания под стражей четырем подросткам, обвиняемым в террористическом акте. По данным следствия, они по указу мошенников подожгли вышки сотовой связи в Приволжском районе Казани.

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