31 марта 23:14
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Среди пострадавших на Нижнекамскнефтехиме - сотрудники подрядных организаций

Специалисты проводили на предприятии ремонтные и строительные работы.

Сейчас главное внимание уделяется людям, которые пострадали при пожаре, работе с ними, с родственниками. Об этом заявил председатель правления СИБУРа Михаил Карисалов, рассказывая о ликвидации последствий возгорания на Нижнекамскнефтехиме.

Он отметил, что большая часть обратилась за помощью с небольшими порезами и ушибами. Среди тех, кто госпитализирован - сотрудники предприятия и подрядных организаций, которые проводили ремонтные и строительные работы.

Михаил Карисалов поблагодарил за направленную из Казани Рустамом Миннихановым помощь и заверил, что СИБУР, региональные и федеральные службы мобилизованы максимально.  

«Основной фокус сегодня — это, конечно, отработать с людьми и ликвидировать последствия там, где возможно. Безусловно, будем работать с родственниками погибших. И разбираться в причинах того, что произошло» - отметил он.

Ранее мы писали, что спецборт МЧС России приземлился в Нижнекамске. Самолет доставит в Москву пострадавших при пожаре в «Нижнекамскнефтехиме».

