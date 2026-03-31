Среди пострадавших на Нижнекамскнефтехиме - сотрудники подрядных организаций
Специалисты проводили на предприятии ремонтные и строительные работы.
Сейчас главное внимание уделяется людям, которые пострадали при пожаре, работе с ними, с родственниками. Об этом заявил председатель правления СИБУРа Михаил Карисалов, рассказывая о ликвидации последствий возгорания на Нижнекамскнефтехиме.
Он отметил, что большая часть обратилась за помощью с небольшими порезами и ушибами. Среди тех, кто госпитализирован - сотрудники предприятия и подрядных организаций, которые проводили ремонтные и строительные работы.
Михаил Карисалов поблагодарил за направленную из Казани Рустамом Миннихановым помощь и заверил, что СИБУР, региональные и федеральные службы мобилизованы максимально.
«Основной фокус сегодня — это, конечно, отработать с людьми и ликвидировать последствия там, где возможно. Безусловно, будем работать с родственниками погибших. И разбираться в причинах того, что произошло» - отметил он.
Ранее мы писали, что спецборт МЧС России приземлился в Нижнекамске. Самолет доставит в Москву пострадавших при пожаре в «Нижнекамскнефтехиме».
Республика стабильно входит в топ‑10 регионов страны по производству мяса и зерна.
В Госавтоинспекции Казани напомнили, что правило действует с начала 2025 года.
Обоснованность выплат изучат по инициативе центрального аппарата ведомства.
Растение включено в запрещенный список.
Волонтеры еще раз проверят всю территорию, как только сойдет снег.
Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.