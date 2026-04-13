По версии следствия, через фирму подсудимого обналичили полмиллиарда рублей.

Автор фото: Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»

В Советском райсуде Казани стартовало дело так называемого «короля обнала» Ильнура Гибадуллина — бывшего владельца фирмы «Смарт Строй». Следствие и прокуратура считают, что мужчина причастен к созданию «обнального» ОПС, участники которого заработали на преступной деятельности свыше 571 миллиона рублей, сообщает журналист «Вечерней Казани» из зала суда.

Вместе с Гибадуллиным на скамье подсудимых оказались еще пять человек — это Айрат Гыйбадуллин, Ильдар Каримов, Фарид Насретдинов, Рамазан Рамазанов и Гульнара Ураимова. В их обвинительном заключении фигурируют две статьи: «Создание и участие в преступном сообществе» (часть 1 и 2 статьи 210 УК РФ) и «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере» (пункты «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ).

При этом самому Гибадуллину сверх этих преступлений вменяется неправомерный оборот средств платежей (часть 1 статьи 187 УК РФ) и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Из обвинительного заключения, оглашенного на процессе прокурором Камилей Саттаровой, следует, что экс-владелец «Смарт Строя» уклонился от уплаты НДС на 67,5 миллиона рублей, позднее незаконно выведя эти средства со счетов организации.

Что же касается обналичивания денег, то, по данным правоохранителей, Гибадуллин вместе с сообщниками провел через свою фирму 3,9 миллиарда рублей, заработав на их «обнале» 571,8 миллиона рублей. Однако огласить эти эпизоды государственное обвинение не успело.

На последнем процессе председательствующая Алсу Шайхутдинова отказала основному фигуранту дела в изменении меры пресечения — до 12 июля Гибадуллин останется под стражей. Следующий процесс назначен на 7 мая. Ожидается, что в ходе следующего заседания подсудимые смогут выразить отношение к обвинению.

Ранее в Советском райсуде Казани также рассматривали дело организаторов псевдоброкеров из Financial Trust — четверо фигурантов дела обвиняются в хищении более 27 миллионов рублей.

