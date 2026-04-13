Пострадавшая перевела деньги на «безопасный счет»

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Мошенники обманули в Казани 21-летнюю студентку, убедив ее продлить договор на услуги сотовой связи. Всего пострадавшая лишилась 270 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УВД столицы Татарстана.

Сначала девушке позвонил неизвестный, который представился сотрудником компании сотовой связи. По его словам, студентке нужно было продлить договор обслуживания, он убедил ее назвать код из СМС. После девушке позвонил представитель якобы силовых структур и сказал, что мошенники пытаются оформить кредит на её имя. Он посоветовал ей перевести деньги на «безопасный счет», что студентка и сделала.

В результате девушка потеряла свои сбережения, а в полиции возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что мошенники Татарстана отходят от сложных схем к «проверенному» обману по телефону. Преступники всеми силами стараются спровоцировать человека на действие.

