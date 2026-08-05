Происшествия
5 августа 13:53
Автор материала:
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Степан Белоенко

Журналист

Суд Казани вынес приговор мошенникам, обманувшим мать погибшего на СВО солдата

Четверо жителей Казани разводили людей по телефону, представляясь сотрудниками банков. Общий ущерб по делу составил более 15 миллионов рублей.

Суд Казани вынес приговор мошенникам, обманувшим мать погибшего на СВО солдата

Автор фото: Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»

Советский районный суд Казани огласил приговор четырём телефонным мошенникам, обманувшим мать погибшего на СВО солдата и других граждан. Судья Разия Зимагуллова признала виновными всех подсудимых и назначила реальные сроки заключения.

Так, Тимур Мусхидинов получил 6 лет 6 месяцев общего режима, Динар Хисматуллин - 6 лет 8 месяцев, Шамси Мамедов - 6 лет 6 месяцев, а Владислав Бондарь - 3 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Автор фото: Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»

Напомним, мошенники занимались обзвоном и представлялись сотрудниками различных банков. Таким образом они смогли обмануть Валентину Нечаеву, сын которой погиб при выполнении боевого задания в 2022 году в зоне проведения СВО. Женщина отдала похоронные выплаты и личные сбережения общей суммой более 12,6 миллиона рублей.

Суд удовлетворил все гражданские иски потерпевших на общую сумму более 15 миллионов рублей.

Ранее мы писали, что суд Казани окончил следствие по делу загрызенной женщины. Прокурор и адвокаты настаивали на допросе дополнительных свидетелей, но получили разворот. На подготовку окончательной позиции сторонам предоставили неделю, а подсудимого удалили с процесса, оставив право последнего слова.

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