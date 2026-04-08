Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.

Автор фото: Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»

Совестский райсуд Казани выпустил из-под домашнего ареста основателя ООО «Волга-Автодор» Станислава Шевырева, обвиняемого в организации покушения на свою сноху Ирину Шевыреву — в отношении бизнесмена теперь действует запрет определенных действий, сообщает журналист «Вечерней Казани» из зала суда.

Шевыреву запрещено выходить за пределы жилого помещения после 22:00, общаться с потерпевшими, свидетелями, подозреваемыми, обвиняемыми по делу, а также использовать средства связи за исключением случаев, когда это необходимо для вызова экстренных служб.

Отметим, что следователь первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по РТ Айрат Гиниятуллин просил суд продлить Шевыреву домашний арест на два месяца - до 14 июня. Свое ходатайство представитель Следкома обосновал необходимостью провести по делу несколько экспертиз, отметив, что за последние два месяца было допрошено несколько свидетелей, включая замруководителя исполкома Казани Игоря Куляжева. Чиновник приходится Шевыреву близким другом.



Прокурор Владислав Архипов прошение следователя поддержал.



Сам Шевырев настаивал на избрании себе запрета определенных действий. Представитель потерпевшей, адвокат Ирина Князева также настаивала на запрете определенных действий для Шевырева.

— Текущая мера пресечения мне не позволяет встречаться с моими престарелыми родителями, здоровье которых пошатнулось, <...> которые являются инвалидами, они нуждаются во мне и хочется им помогать — находясь под домашним арестом, я этого не смогу. Очень хочу попросить вас дать мне возможность поработать на пользу общества и родному городу — находясь под домашним арестом я тоже не имею этой возможности, — обосновал свое прошение назначить себе запрет определенных действий Станислав Шевырев, — заявил в процессе обвиняемый.

Источник: Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»

Напомним, что обвиняется основатель «Волги-Автодора» в совершении особо тяжкого насильственного преступления — организации покушения на убийство в составе орггруппы. Бизнесмену грозит до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, мужчина «заказал» свою сноху 34-летнюю Ирину Шевыреву, напали на которую утром 14 октября прямо у здания казанской гимназии №94, сразу после того, как женщина проводила туда дочь.

Несостоявшийся киллер Рафис Султанов нанес пострадавшей десятки ударов ножом в область шеи и груди, однако Шевырева, оказав сопротивление, выжила и вызвала себе помощь.

По версии следствия, заказчиком преступления является Станислав Шевырев — поручение о расправе над женщиной он спустил главному «безопаснику» «Волги-Автодор» Андрею Черкасину, который в свою очередь поручил убийство подчиненному Булату Галлямову. После чего Галлямов стал следить за жертвой вместе с Бурихоном Хамидовым и Рафисом Султановым.

Ранее Верховный суд Татарстана выпустил Станислава Шевырева из СИЗО, посчитав, что оснований для его содержания под стражей в деле не представлено.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.