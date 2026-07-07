Суд не стал возвращать прокурору дело турка, зарезавшего супругу в Казани
Защита настаивала на нарушении права на защиту.
Верховный суд Татарстана отказал стороне защиты в возвращении дела турка Мете Эцфела прокурору. Иностранец, обвиняемый в жестоком убийстве своей жены на глаза у ребенка, настаивал на том, что его ограничивали в возможности ознакомиться с материалами дела, сообщает журналист «Вечерней Казани» из зала суда.
Адвокат гражданина Турции и Германии говорил в суде, что следователь ограничивал его возможность ознакомиться с материалами дела. Однако отвечая на вопросы прокурора Алсу Хабибуллиной, подсудимый заявил, что никаких жалоб о нарушении своих прав он не писал. При этом Эцфела в протоколе ознакомления с материалами дела написал, что ознакомлен с ними в полном объеме.
Напомним, что жертвой 50-летнего иностранца оказалась его 34-летняя супруга Елена Рябинина — директор школы по спортивной гимнастике «Вдохновение». Трагедия произошла в квартире женщины в ЖК «Волжская гавань», в день рождения из общего сына. Эцфела также обвиняется в покушении на ребенка.
Ранее сообщалось, что после убийства Елены Рябининой, предполагаемый преступник хотел спрыгнуть с балкона, однако его удалось уговорить. По данным наших источников, подсудимого удалось убедить в том, что Елена еще жива, после чего мужчина сохранил себе жизнь.
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