Суд оштрафовал жительницу Казани, подменившую ценники на продуктах
Причиненный магазину ущерб возмещен полностью.
Суд Казани рассмотрел уголовное дело в отношении 48-летней ранее не судимой местной жительницы и признал ее виновной в мошенничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.
Женщина меняла ценники в магазинах, занижая стоимость продуктов. Так, 9 февраля в магазине на улице Рихарда Зорге в Казани она взвесила рыбу дорадо и форель как более дешевый карась, причинив магазину ущерб на сумму более 2,9 тысячи рублей.
Примерно так же она поступила 19 февраля, взвесив дорадо как карась, фарш как свиной фарш и бедро индейки как суповой набор. Магазин при этом потерял 5,3 тысячи рублей.
Во время предварительного следствия горожанка полностью возместила причиненный торговой сети ущерб. Суд оштрафовал ее на 15 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил, сообщили в надзорном ведомстве республики.
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