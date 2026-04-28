Происшествия
28 апреля 02:16
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Суд отправил в колонию татарстанца, по вине которого погибли три человека

Двое из погибших – дети.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Суд Елабуги рассмотрел уголовное дело 37-летнего местного жителя и признал его виновным в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.  

Как было установлено в суде, главный инженер организации, нарушив установленные правила подключения газового оборудования и должностные инструкции, самовольно, не имея на то законных полномочий, подключил жилой дом к газораспределительной сети. При этом выполнять такие работы и подключать газ может только специализированная газораспределительная организация и только после оформления соответствующего акта о готовности, напомнили в прокуратуре Татарстана.  

Мужчина самостоятельно соединил внутренний газопровод дома с внешней сетью, не разработал необходимую проектную документацию и не согласовал её с ЭПУ «Елабугагаз». В итоге ночью 15 марта 2024 года в доме произошел взрыв газовоздушной смеси и пожар. Погибли  три человека - хозяин дома и двое малолетних детей. Еще один ребенок получил травмы.  

Мужчина свою вину не признал. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу, уточнили в прокуратуре Татарстана.

Ранее прораба в Татарстане осудили условно за смерть рабочего, упавшего с лестницы. Мужчине назначено 1,5 года лишения свободы условно.

