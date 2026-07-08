Деньги у женщины выманили мошенники.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Прокуратура Менделеевского района встала на защиту прав местной пенсионерки, которая пострадала от мошенников, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Татарстана.

Мошенники позвонили женщине от имени сотрудников «Энергосбыта» и попросили продиктовать код из СМС якобы для постановки в очередь на замену счетчика. Затем позвонившие ей «работники» «Госуслуг», «сотрудники» следствия и Центробанка запугали пенсионерку тем, что она может потерять деньги. В результате женщина перевела на банковский счет жителя Пермского края 600 тысяч рублей.

Прокуратура района обратилась с иском в суд, требуя взыскать с дроппера всю суммы неосновательного обогащения. Суд встал на сторону надзорного ведомства.

Дроппер уже вернул женщине 105 тысяч рублей. Деньги с ответчика взыскивают органы принудительного исполнения.

Ранее мы писали, что мошенники начали обманывать россиян на поддельных сайтах Roblox. Жертвам предлагают 1000 робуксов, после чего взламывают их аккаунты.

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