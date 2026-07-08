Происшествия
8 июля 02:49
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Суд Татарстана обязал жителя Пермского края вернуть пенсионерке 600 тыс. рублей

Деньги у женщины выманили мошенники.

Суд Татарстана обязал жителя Пермского края вернуть пенсионерке 600 тыс. рублей

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Прокуратура Менделеевского района встала на защиту прав местной пенсионерки, которая пострадала от мошенников, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Татарстана.  

Мошенники позвонили женщине от имени сотрудников «Энергосбыта» и попросили продиктовать код из СМС якобы для постановки в очередь на замену счетчика. Затем позвонившие ей «работники» «Госуслуг», «сотрудники» следствия и Центробанка запугали пенсионерку тем, что она может потерять деньги. В результате женщина перевела на банковский счет жителя Пермского края 600 тысяч рублей.  

Прокуратура района обратилась с иском в суд, требуя взыскать с дроппера всю суммы неосновательного обогащения. Суд встал на сторону надзорного ведомства.

Дроппер уже вернул женщине 105 тысяч рублей. Деньги с ответчика взыскивают органы принудительного исполнения.

Ранее мы писали, что мошенники начали обманывать россиян на поддельных сайтах Roblox. Жертвам предлагают 1000 робуксов, после чего взламывают их аккаунты.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Афганистан рассматривает импорт в Россию бензина взамен татарстанской нефти

Общая мощность заводов этой страны – более 1 миллиона тонн переработанной нефти в год.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Эксперт предупредила о риске резкого роста нагрузки на казанских сотрудников

Такое возможно при неудачной автоматизации процессов.

пресс-служба Инспекции ГСН Татарстана
Реставрация старинной усадьбы Сапогульцева в Казани завершена

Специалисты реконструировали главный дом, флигель и службы.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Минтруд обновил правила назначения пенсий

Паспорт закроет почти все требования, а детям после ЭКО станет проще оформить пенсию.

Mash
После УЗИ в казанской клинике Нуриевых ребенок родился с врожденными патологиями

Врачи просмотрели порок позвоночника и рёбер.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов

В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.