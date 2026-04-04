Супруги в Санкт-Петербурге заморили голодом годовалого сына
СК возбудил дело об убийстве с особой жестокостью
В Санкт-Петербурге супружескую пару обвинили в убийстве с особой жестокостью годовалого сына, их арестовали. Об этом сообщает Baza.
34-летняя мастер по маникюру и ее 37-летний муж свыше полутора месяцев не кормили и почти не поили своего ребенка. Мальчик скончался от тяжелейшего истощения организма и острого обезвоживания.
Сначала супруги говорили, что ребенок умер из-за болезни, однако в ходе экспертизы удалось установить, что причиной смерти стало систематическое и полное лишение ребенка питания.
Статья предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы. У супругов осталось двое несовершеннолетних детей, которых передали родственникам.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
