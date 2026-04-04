СК возбудил дело об убийстве с особой жестокостью

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Санкт-Петербурге супружескую пару обвинили в убийстве с особой жестокостью годовалого сына, их арестовали. Об этом сообщает Baza.

34-летняя мастер по маникюру и ее 37-летний муж свыше полутора месяцев не кормили и почти не поили своего ребенка. Мальчик скончался от тяжелейшего истощения организма и острого обезвоживания.

Сначала супруги говорили, что ребенок умер из-за болезни, однако в ходе экспертизы удалось установить, что причиной смерти стало систематическое и полное лишение ребенка питания.

Статья предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы. У супругов осталось двое несовершеннолетних детей, которых передали родственникам.

