Таксиста, сбившего 11 людей на остановке в Казани, оставили под домашним арестом
Решение суда пытался обжаловать прокурор.
Верховный суд Татарстана рассмотрел жалобы гособвинителя по делу таксиста Евгения Крусева, который сбил 11 человек на остановке в Казани в марте 2025 года.
В феврале суд изменил меру пресечения на домашний арест. Но решение пытался обжаловать прокурор, однако суд оставил меру пресечения неизменной.
Напомним, жена Крусева бросила его из-за наркотиков. Это касается приступов эпилепсии, которых, как утверждала супруга, у бывшего никогда не было. Инспектор ГАИ Айрат Абдулхаков - первым из экстренных служб прибыл на место в тот день - после оформления документов на месте ДТП возил Крусева на медосвидетельствование. Результаты показали в крови водителя запрещенные вещества.
