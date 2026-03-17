Происшествия
17 марта 12:24
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Таксиста, сбившего 11 людей на остановке в Казани, оставили под домашним арестом

Решение суда пытался обжаловать прокурор.

Автор фото: Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»

Верховный суд Татарстана рассмотрел жалобы гособвинителя по делу таксиста Евгения Крусева, который сбил 11 человек на остановке в Казани в марте 2025 года.

В феврале суд изменил меру пресечения на домашний арест. Но решение пытался обжаловать прокурор, однако суд оставил меру пресечения неизменной.

Напомним, жена Крусева бросила его из-за наркотиков. Это касается приступов эпилепсии, которых, как утверждала супруга, у бывшего никогда не было. Инспектор ГАИ Айрат Абдулхаков - первым из экстренных служб прибыл на место в тот день - после оформления документов на месте ДТП возил Крусева на медосвидетельствование. Результаты показали в крови водителя запрещенные вещества.

