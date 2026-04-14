На первых местах Краснодарский край и Москва.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В списке регионов, где с января по март произошло больше всего ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, не попал Татарстан. Об этом свидетельствует статистика ГИБДД, передает «Коммерсантъ».

С начала года произошло 145 таких аварий, на 5% больше, чем за аналогичный период 2025 года. В них ранено 154 человека, погибло трое. На первых местах рейтинга находятся Краснодарский край и Москва. При этом большая часть ДТП случилась из-за нарушений правил катающимися.

Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман заметила, что основная часть происшествий, попавших в статистику, была с участием именно частных электросамокатов. Она напомнила, что сезон кикшеринга почти во всех городах России начался в конце марта, поэтому ДТП с участием прокатных самокатов в январе-марте просто не было.

Ранее сообщалось, что для номеров электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности был утвержден ГОСТ. У электросамокатов будут специальные металлические номера размером 13 на 13 сантиметров. Сами номера станут обязательными, когда начнет действовать система учета всех электросамокатов в электронном реестре.

