14 апреля 12:00
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Татарстан не попал в топ регионов по количеству ДТП с электросамокатами

На первых местах Краснодарский край и Москва.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В списке регионов, где с января по март произошло больше всего ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, не попал Татарстан. Об этом свидетельствует статистика ГИБДД, передает «Коммерсантъ».

С начала года произошло 145 таких аварий, на 5% больше, чем за аналогичный период 2025 года. В них ранено 154 человека, погибло трое. На первых местах рейтинга находятся Краснодарский край и Москва. При этом большая часть ДТП случилась из-за нарушений правил катающимися.

Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман заметила, что основная часть происшествий, попавших в статистику, была с участием именно частных электросамокатов. Она напомнила, что сезон кикшеринга почти во всех городах России начался в конце марта, поэтому ДТП с участием прокатных самокатов в январе-марте просто не было.

Ранее сообщалось, что для номеров электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности был утвержден ГОСТ. У электросамокатов будут специальные металлические номера размером 13 на 13 сантиметров. Сами номера станут обязательными, когда начнет действовать система учета всех электросамокатов в электронном реестре.

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани все же появится парк аттракционов вместо «Кырлая»

Проектная документации уже разрабатывается.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ильсур Метшин посоветовал хорошо зарабатывать, чтобы купить квартиру в Казани

Сам мэр заработал на жилье через шесть лет жизни в Казани.

АО «Туполев»
«Туполев» впервые показал проект самолёта Ту-454 с двигателями ПД-26

При этом компания все равно сосредоточена в первую очередь на масштабировании серийного производства Ту-214.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В трех районах Казани на сутки отключат воду из-за работ на трубопроводе

Воды не будет с 1:00 14 апреля.

взято с личной страницы во ВКонтакте
Азамат Мусагалиев признался, что его бабушка всегда пела татарские песни

Легенда КВН побывал среди гостей форума «Мост Москва – Татарстан».

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания

Сфера общепита переживает сложные времена: из-за роста издержек, снижения покупательской способности и налоговых новаций отрасль вынуждена адаптироваться. Одни заведения закрываются, а рентабельность других остается под угрозой.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
