Татарстан не попал в топ регионов по количеству ДТП с электросамокатами
На первых местах Краснодарский край и Москва.
В списке регионов, где с января по март произошло больше всего ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, не попал Татарстан. Об этом свидетельствует статистика ГИБДД, передает «Коммерсантъ».
С начала года произошло 145 таких аварий, на 5% больше, чем за аналогичный период 2025 года. В них ранено 154 человека, погибло трое. На первых местах рейтинга находятся Краснодарский край и Москва. При этом большая часть ДТП случилась из-за нарушений правил катающимися.
Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман заметила, что основная часть происшествий, попавших в статистику, была с участием именно частных электросамокатов. Она напомнила, что сезон кикшеринга почти во всех городах России начался в конце марта, поэтому ДТП с участием прокатных самокатов в январе-марте просто не было.
Ранее сообщалось, что для номеров электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности был утвержден ГОСТ. У электросамокатов будут специальные металлические номера размером 13 на 13 сантиметров. Сами номера станут обязательными, когда начнет действовать система учета всех электросамокатов в электронном реестре.
