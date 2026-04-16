Для этого преступники покупают SIM-карту, к которой привязан ID-аккаунт «Яндекса».

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Новая схема мошенничества при помощи оплаты товаров в рассрочку «Сплит» начала использоваться в Татарстане, об этом сообщил оперуполномоченный по особо важным делам отдела УБК МВД по РТ Радис Юсупов.

Представитель МВД привел следующий пример: когда человек, у которого был аккаунт в «Яндексе», перестает пользоваться своей SIM-картой и она блокируется, он покупает новую SIM-карту. Однако данные старых карт хранятся в базах данных операторов связи. SIM-карты покупают мошенники, которые проверяют наличие подключенных услуг на них, ищут те, которые привязывались раньше к этим ID-аккаунтам, и продают их через интернет.

В дальнейшем эти карты активируются, после чего преступники заходят в аккаунт чужого человека и через него совершают покупку товара. «Сплит» — это рассрочка, которую делят на три, четыре или пять месяцев.

«Недавно буквально молодой человек купил iPad, смарт-часы и еще некоторые предметы на общую сумму 200 тысяч рублей. В результате он эти вещи продал на 80 тысяч рублей, но при этом вынужден сейчас вернуть 200 тысяч рублей магазину», - уточнил Радис Юсупов.

По его словам, это преступление, поскольку, если покупка совершается с чужого аккаунта, то это мошенничество.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.