Происшествия
3 апреля 22:29
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Татарстанцев обманывают, присылая ссылку на фото умершего человека

На уловку мошенников уже попался житель Чистополя.

Татарстанцев обманывают, присылая ссылку на фото умершего человека

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Мошенники стали рассылать татарстанцам сообщения с просьбой посмотреть фото знакомого умершего человека. Таким образом аферисты уже оставили без денег 56-летнего жителя Чистополя.  

Подозрительное сообщение мужчине пришло через мессенджер в конце февраля. По ссылке, которую ему скинули в сообщении, он перейти не смог. Зато после этого с его телефона начались массовые рассылки подобных текстов его родственникам.  

Позже мужчина обнаружил, что не может войти в личный кабинет на портале «Госуслуги». Доступ к аккаунту он смог восстановить только через МФЦ.  

А спустя время один из маркетплейсов уведомил его о покупке через его личный кабинет мобильного телефона, который неустановленное лицо получило в пункте выдачи в Москве. Выяснилось, что для покупки телефона мошенники оформили на имя татарстанца заем в микрофинансовой организации — 27 400 рублей.

Возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества и неправомерного доступа к компьютерной информации.

Сотрудники полиции не советуют татарстанцам переходить по непроверенным ссылкам, даже если их прислали доверенные лица.

Ранее сообщалось, что россияне придумали, как обманывать продавцов на маркетплейсах с помощью ИИ. Цифровой потребительский терроризм сильно подорвал привычную систему возврата товаров.

Популярное
пресс-служба Жилинспекции РТ
Обязана ли управляющая компания убираться в подъездах казанцев

Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Женщину, убившую и кастрировавшую партнера, оправдали

Решение приняли присяжные.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Врачи предупредили о «тихой пандемии» болезней почек в России

Около 19 миллионов россиян имеют признаки хронической болезни.

соцсети
МЧС России скорбит о гибели пожарного в Нижнекамске

Марат Назипов прибыл на тушение завода одним из первых. В момент развёртывания случился внезапный взрыв.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Два работника получили тяжелые травмы при падении лифта в Казани

Госинспекция труда выясняет обстоятельства инцидента.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем

Два триллиона рублей одолжили россияне в МФО в 2025 году. Но темпы роста многомиллиардного портфеля займов упали. Эксперты считают: рынок сжался в ожидании ограничений. По их прогнозам, до нового года могут не дожить до 20% игроков.

Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
