Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Мошенники стали рассылать татарстанцам сообщения с просьбой посмотреть фото знакомого умершего человека. Таким образом аферисты уже оставили без денег 56-летнего жителя Чистополя.

Подозрительное сообщение мужчине пришло через мессенджер в конце февраля. По ссылке, которую ему скинули в сообщении, он перейти не смог. Зато после этого с его телефона начались массовые рассылки подобных текстов его родственникам.

Позже мужчина обнаружил, что не может войти в личный кабинет на портале «Госуслуги». Доступ к аккаунту он смог восстановить только через МФЦ.

А спустя время один из маркетплейсов уведомил его о покупке через его личный кабинет мобильного телефона, который неустановленное лицо получило в пункте выдачи в Москве. Выяснилось, что для покупки телефона мошенники оформили на имя татарстанца заем в микрофинансовой организации — 27 400 рублей.

Возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества и неправомерного доступа к компьютерной информации.

Сотрудники полиции не советуют татарстанцам переходить по непроверенным ссылкам, даже если их прислали доверенные лица.

