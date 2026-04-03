Татарстанцев обманывают, присылая ссылку на фото умершего человека
На уловку мошенников уже попался житель Чистополя.
Мошенники стали рассылать татарстанцам сообщения с просьбой посмотреть фото знакомого умершего человека. Таким образом аферисты уже оставили без денег 56-летнего жителя Чистополя.
Подозрительное сообщение мужчине пришло через мессенджер в конце февраля. По ссылке, которую ему скинули в сообщении, он перейти не смог. Зато после этого с его телефона начались массовые рассылки подобных текстов его родственникам.
Позже мужчина обнаружил, что не может войти в личный кабинет на портале «Госуслуги». Доступ к аккаунту он смог восстановить только через МФЦ.
А спустя время один из маркетплейсов уведомил его о покупке через его личный кабинет мобильного телефона, который неустановленное лицо получило в пункте выдачи в Москве. Выяснилось, что для покупки телефона мошенники оформили на имя татарстанца заем в микрофинансовой организации — 27 400 рублей.
Возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества и неправомерного доступа к компьютерной информации.
Сотрудники полиции не советуют татарстанцам переходить по непроверенным ссылкам, даже если их прислали доверенные лица.
Ранее сообщалось, что россияне придумали, как обманывать продавцов на маркетплейсах с помощью ИИ. Цифровой потребительский терроризм сильно подорвал привычную систему возврата товаров.
Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.
Решение приняли присяжные.
Около 19 миллионов россиян имеют признаки хронической болезни.
Марат Назипов прибыл на тушение завода одним из первых. В момент развёртывания случился внезапный взрыв.
Госинспекция труда выясняет обстоятельства инцидента.
Два триллиона рублей одолжили россияне в МФО в 2025 году. Но темпы роста многомиллиардного портфеля займов упали. Эксперты считают: рынок сжался в ожидании ограничений. По их прогнозам, до нового года могут не дожить до 20% игроков.